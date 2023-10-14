مبابي يبحث عن وكيل أعمال بدلا من والدته

يبحث حاليا كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن وكيل جديد لإدارة أعماله، بدلا من والدته فايزة العماري.

مبابي

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن القرارات الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ستجبر والدة مبابي ووكيلته على عدم الاستمرار في دورها لأنها لا تملك التراخيص المطلوبة.

ولا تستطيع العماري تمثيل أي لاعب كرة قدم، ولا التفاوض على عقد أو حتى تحصيل عمولة، حتى ولو بشكل غير مباشر لعدم وجود ترخيص لها.

ولم يتم إدراج اسم العماري في منصة "فيفا" المعتمدة لوكلاء اللاعبين، وبالنظر إلى تواريخ الاختبارات المؤهلة للرخصة، لا تملك فايزة خيار الحصول على هذه الرخصة حتى شهر مايو المقبل على الأقل.

ولعب مبابي 9 مباريات بجميع المسابقات هذا الموسم بقميص الفريق الباريسي، سجل خلالها 8 أهداف.