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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سويلم يلتقي أعضاء بعثة الري المصري بأوغندا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

خلال زيارته الرسمية الى دولة أوغندا، التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، رفقة السفير منذر سليم السفير المصري فى أوغندا وأعضاء بعثة الري المصري بأوغندا ، بلقاء  مهندسي الرى المصرى بأوغندا، لمتابعة مشروعات التعاون الثنائي الحالية بين مصر واوغندا والتى يشرف عليها اعضاء البعثة والرؤية المستقبلية لتعزيز وتعميق التعاون مع اوغندا .

وأثني الدكتور سويلم،  بالدور الذي تقوم به بعثة الري المصري في أوغندا، و تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى منذ إنشاء سد أوين وحتي الآن ، وبما يخدم رسالة مصر في تحقيق التنمية لشعوب دول حوض النيل .

واستعرض الدكتور سويلم، مهام بعثة الرى المصرى فى مجال متابعة القياسات المائية وكذا الاشراف على تنفيذ أنشطة مشروعات التعاون الثنائى في مجالات الموارد المائية ومقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي وتقديم كافة سبل الدعم الفني للاشقاء من دولة أوغندا .

وصرح الدكتور سويلم أن تواجد بعثة الرى المصرى باوغندا خير دليل على حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل ونقل الخبرات المصرية لها في كافة المجالات التي يحتاجها المواطنين بهذه الدول ، مثل ما تحقق فى "المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى" لإزالة الحشائش المائية من مخارج البحيرات والمساهمة في الحد من مخاطر الفيضان والحفاظ على القري والمدن المطلة على البحيرات من أخطار الفيضانات.

 ومشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا والذي ساهم في حماية أرواح المواطنين والممتلكات من أخطار الفيضانات وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات ، كما تم إنشاء العديد من خزانات حصاد مياه الأمطار لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية في المقاطعات البعيدة عن مصادر المياه ، وحفر عدد ٧٥ بئر جوفي فى أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني اوغندا .

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