منتخب أوكرانيا يصطدم بمقدونيا الشمالية اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

يلتقي منتخب أوكرانيا مساء اليوم السبت، مع نظيره منتخب مقدونيا الشمالية ضمن منافسات تصفيات يورو 2024.

موعد مباراة منتخب أوكرانيا ومقدونيا الشمالية والقناة الناقلة

تنطلق مباراة أوكرانيا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024 في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، و مكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لمباراة أوكرانيا ومقدونيا الشمالية في تصفيات يورو 2024

حراسة المرمى: بوشكان

الدفاع: كريفتسوف ، ماتفيينكو ، زبرني ، كارافاييف

الوسط: ستيبانينكو ، سوداكوف ، زينتشينكو

الهجوم: يارمولينكو ، شابارينكو ، ياريمتشيوك

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

ـ أيرلندا الشمالية ضد سان مارينو فى تمام الساعة 4 عصرًا

ـ أوكرانيا ضد مقدونيا الشمالية فى تمام الساعة 4 عصرًا

ـ بلغاريا ضد ليتوانيا فى تمام الساعة 7 مساء-Sky Sport Uno Italia

ـ سلوفينيا ضد فنلندا فى تمام الساعة 7 مساء

ـ المجر ضد صربيا فى تمام الساعة 9.45 مساء -Sky Sport Uno Italia

ـ الدنمارك ضد كازاخستان فى تمام الساعة 9.45 مساء

ـ إيطاليا ضد مالطا فى تمام الساعة 9.45 مساء - beIN Sports HD 1