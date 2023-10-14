السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القومي للإعاقة يهنيء هبة هجرس لفوزها بمنصب المقرر الخاص بالأمم المتحدة

هبة هجرس عضو مجلس
هبة هجرس عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس إدارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعضو مجلس إدارة ومقرر لجنة النساء ذوات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، على فوزها بمنصب المقرر الخاص المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة.

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وقالت الدكتورة إيمان كريم، أن هذا الفوز المستحق للدكتورة هبة هجرس، في هذا المنصب رفيع المستوى دلالة هامة على الثقة في قدرات المرأة المصرية من ناحية ولشخصها من ناحية أخرى، خاصة بعد ترشيحها من قبل المجموعة الاستشارية برئاسة عبد الكريم هاشم مصطفى من دولة (العراق) ومنافستها مع 15 مرشحًا آخرين.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ان وجود الدكتورة هبة هجرس، في هذا المنصب من شأنه تسليط الضوء على قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى العالم بشكل عام ومصر والمنطقة العربية والإفريقية بشكل خاص، لما تشكل قضايا الإعاقة من أهمية قصوى وحيوية خاصة وأن لهم أدوار فاعلة و رئيسية في الحياة العامة.

وأعربت الدكتورة إيمان كريم، عن سعادتها باختيار الدكتورة هبة في هذا المنصب لكفاءتها وأدوارها الفاعلة والحيوية، وإيمانها الشديد بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنها تشكل قيمة علمية وبحثية عالمية.
 


 

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