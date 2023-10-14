لا للعدوان على غزة.. مظاهرة حاشدة في روما.. صور

احتشد عدد كبير في روما، للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ولإعلان مساندتهم لأهالي قطاع غزة.



وجاءت هتافاتهم ضد ما يحدث من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، : “ لا للعدوان على غزة ، فلسطين حرة”، حيث

جائوا من جميع أنحاء ايطاليا ليلبوا دعوة الجالية الفلسطينية والجاليات العربية الى روما وتجمعوا في ساحة vittorio بالالاف ليعبروا عن تصامنهم مع الشعب الفلسطيني وليستنحروا ويدينو بشدة العدوان على غزة .



يافطات كثيرة رفعت في التظاهرة التي لم تعرفها منذ زمن روما بينها : لوقف العدوان الهمجي على غزة، فلسطين حرة ، اسرائيل دولة مجرمة و الشعب الإيطالي يساند فلسطين، ولم تغيب شعارات الإدانة لموقف الحكومة الإيطالية المنحاز لاسرائيل .



هذا بالإضافة إلى منظمات عديدة شاركت في التظاهرة بينها الحزب الشيوعي الإيطالي، منظمات سلام ، اتحاد الجاليات العربية وجمعية الصداقة الإيطالية العربية.



وكان قد دعا امين عام جمعية الصداقة الإيطالية العربية عبد القادر عميش المواطنين العرب والايطاليين للمشاركة في الاعتصام الذي دعت اليه الجالية الفلسطينية في ايطاليا الى جانب اتحاد الجاليات العربية .



وصدر عن الجالية الفلسطينية : "بمواجهة المذبحة التي ترتكبها قوات الإحتلال الصهيوني ضد أهلنا وأبناء شعبنا العظيم في غزة العزة وفي كل فلسطين

فإننا ندعوا ونطالب الجميع للنزول والمشاركة الفعالة بالمظاهرة المنظمة، يوم الجمعة 13.10.2023 الساعة السادسة مساء في ساحة Piazza Vittorio في روما".



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