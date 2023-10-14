فوز عبد المنعم فوزي بمنصب نقيب الأطباء بالإسكندرية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة الإسكندرية نتائج انتخابات التجديد النصفي، بفوز الدكتور عبدالمنعم فوزي بمنصب نقيب أطباء الإسكندرية.

جاء فوز الدكتور عبدالمنعم فوزي بعد حصوله على الأصوات وبلغت 719 صوتًا وبفارق 62 صوتًا عن أقرب منافسيه الدكتور أحمد يوسف، فيما حل الدكتور عصام يوسف ثالثًا بـ 114 صوتًا، بينما جاء الدكتور ياسر قشطه رابعًا وحصل على 90 صوتًا وفي المركز الخامس الدكتورة أميرة أبو العلا وحصلت على 43 صوتًا.

كما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات نتائج العضوية، الفائزين بمقاعد العضوية فوق السن وعددهم 3 فائزين من بين 7 مرشحين وهم كل من الدكتورة دعاء جنينه وحصلت على 874 صوتًا والدكتور أحمد صبري وحصل على 869 صوتًا والدكتور محمد أبو جبل وحصل على 841 صوتًا.

كما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات نتائج العضوية، الفائزين بمقاعد العضوية تحت السن وهم كل من الدكتور محمد حسن وحصل على 875 صوتًا والدكتورة أسماء خليفة وحصلت على 841 صوتًا والدكتور إبراهيم الطحان وحصل على 740 صوتًا.

وأكدت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي أن عدد من لهم حق التصويت المسجلين بالنقابة الفرعية 28 ألف و516 طبيب لهم حق التصويت، وأن عدد من أدلوا بأصواتهم 1640 صوتًا على مقعد النقيب الفرعي بلغت منهم عدد الأصوات الصحيحة 1623 وعدد الأصوات الباطلة 17 صوتًا.

بلغت الأصوات الصحيحة على مقعد فوق السن 1563 صوتًا صحيحًا بينما بلغت عدد الأصوات الباطلة 77 صوتًا، من أصل 1640 ناخبًا أدلوا بأصواتهم وعلى مقاعد العضوية تحت السن بلغ عدد الأصوات الصحيحة 1559 صوتًا من أصل 1640 ناخبًا أدلوا بأصواتهم، بينما بلغت الأصوات الباطلة 83 صوتًا.

وأقيمت الانتخابات تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار أحمد عبدالستار، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار طاهر عبدالمقصود الوكيل العام الأول بهيئة النيابة الإدارية والمستشار مصطفى سلطان الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية.