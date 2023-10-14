تفاصيل رحلة "الرحالة" المصري من مصر للسعودية على دراجة هوائية (شاهد)

كشف الرحالة محمد المصري، تفاصيل رحلته من الغربية إلى السعودية، على الدراجة الهوائية لأداء رحلة العمرة، قائلًا: “فوجئت بعدد كبير من السعوديين يدعموني في رحلتي”.

تقديم الدعم

وتابع “المصري” خلال تصريحاته لبرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” اليوم السبت، أنه يوجد الكثيرين ممن ينتظرونه من أجل تقديم الدعم اللازم له من مياه وأكل وكل ما يحتاج له.

وزارة الشباب السعودية

ونوه إلى وزارة الشباب السعودية كانت في انتظاره، مضيفًا: “تلقيت عروضًا كثيرة للإقامة في فنادق مختلفة في السعودية”.

وأشار الرحالة المصري، إلى أنه متجه حاليا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وذلك بعدما قام بزيارة المسجد النبوي وقبر الرسول صلى الله عليه وسلم.