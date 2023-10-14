السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سر التدخل الروسي في القضية الفلسطينية (شاهد)

الرئيس الروسي بوتين
الرئيس الروسي بوتين

 قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، إن الولايات المتحدة لديها قلق من عودة روسيا إلى منطقة الشرق الأوسط مرة أخرى، في ظل التقارب العربي مع إيران، مؤكدًا أن من مصلحة إسرائيل وأمريكا، أن تكون المنطقة مشتعلة ولا يوجد بها استقرار.

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 وأضاف “فياض”، خلال حواره في برنامج “صباح البلد”، على قناة “صدى البلد”، اليوم السبت، أن الفلسطينيين أيضًا لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وسوف يدافعون عن أراضيهم حتى آخر قطرة دماء.

التحركات الروسية في القضية الفلسطينية:

 ونوه إلى أن التحركات الروسية في القضية الفلسطينية جاءت لأنها من الدول التي لها حق الفيتو، منوهًا إلى أن أي اقتراح سوف تقوم به روسيا سوف تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على رفضه.

حرب فلسطين وإسرائيل:

 وشدد على أن الأسوأ متوقع في الفترة المقبلة، والحرب سوف تطول، لافتًا إلى أن إسرائيل لن تتوقف عن الهجوم على الفلسطينيين، حتى لا تظهر أمام مواطنيها بمظهر الضعف.

 

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