غارات إسرائيلية قوية تُنهي حياة العشرات في غزة

قُتل ما لا يقل عن 55 شخصًا، إثر غارات إسرائيلية "قوية" على مدينة "بيت لاهيا وحي الشيخ رضوان ومخيم النصيرات"، إثر استهداف الطائرات الإسرائيلية منازل المواطنين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت.

واستهدفت طائرات الجيش الإسرائيلي منزلًا يتبع عائلة نوفل في منطقة السوارحة بمخيم النصيرات، مخلفة عشرات القتلى والإصابات في المكان.

كما تم قصف منزل يعود لعائلة أبو توهة بشارع النفق في حي الشيخ رضوان شمال قطاع غزة، وتفيد الأنباء الأولية عن مقتل 30 شخصًا على الأقل، ولا يزال جميع القتلى تحت الأنقاض.

قصف إسرائيلي:

وفي مدينة بيت لاهيا شمال غزة، أسفر قصف إسرائيلي على هدم منزل يعود لعائلة زيادة، عن مقتل 25 شخصًا وإصابة العشرات.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1900 قتيل، بينهم 614 طفلًا و370 امرأة، وإصابة 7696 مواطنًا بجراح مختلفة، منهم 2000 طفل، و1400 امرأة.

وتُواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارًا واسعًا في منازل المواطنين.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى"، مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية، حيث اقتحموا عددًا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددًا منهم، كما أسروا عددًا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين خلال عملية "طوفان الأقصى" إلى أكثر من 1400 شخص، والجرحى إلى أكثر من 4000.