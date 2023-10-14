السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مندوب فلسطين يناشد العالم لمنع إسرائيل من ارتكاب جريمة ضد الإنسانية

رياض منصور مندوب
رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة

 أكد رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، كل الأماكن في غزة خطيرة، ونحن بحاجة إلى وقف هذه الحرب على الفور، ويجب إرسال قوافل الغذاء والدواء لمساعدة الناس هناك، ومنع حدوث هذا التطهير العرقي.

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 وناشد "منصور"، خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، بذل المزيد من الجهد لمنع إسرائيل من ارتكاب جريمة ضد الإنسانية، بعد أن أمهلت ما يقرب من نصف سكان قطاع غزة 24 ساعة لمغادرة منازلهم فيما تخطط لشن هجوم بري.

 وعقّب قائلًا: “علينا جميعًا أن نفعل المزيد لمنع هذه الجريمة ضد الإنسانية”، دعا الجميع للعمل على وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع أي تهجير جماعي للفلسطينيين.

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