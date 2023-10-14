مستشفى جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط تستقبل 5276 حالة في سبتمبر الماضي

أعلن مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط، أنه تم استقبال 5276 حالة بالأيام العلاجية خلال شهر سبتمبر الماضي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة اسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالباسط خلاف مدير المستشفى.

واستقبل مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب الجامعي (1101) مترددا بالعيادات الخارجية.

كما تم تسجيل دخول (942) حالة بالأقسام المختلفة، كما تم إجراء (150) عملية جراحية، واستقبل (1648) حالة علاج على نفقة الدولة في الشهر نفسه.