الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مقرًا قياديًا لحركة "حماس" في غزة

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي" اغتيال قائد التشكيل الجوي في مدينة غزة "مراد أبو مراد"، بغارة إسرائيلية استهدفت مقرًا قياديًا لحركة "حماس" في القطاع، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن طائرات حربية تابعة لجيش الدفاع هاجمت مقرًا تابعًا لحماس كانت تدار منه الأنشطة الجوية للمنظمة، وخلال الهجوم، قُتل مراد أبو مراد، قائد التشكيل الجوي في مدينة غزة، الذي شارك بدور كبير في توجيه الهجوم القاتل الذي وقع يوم السبت.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي موقعًا مزيدًا من الضحايا في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، والمؤسسات العامة والخاصة.

وبلغت حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة السبت الماضي 1900، والجرحى نحو 7696، بعضهم بحالة خطرة.

الاحتلال الإسرائيلي يُواصل هجماته العنيفة على قطاع غزة:

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، أنه يشن هجومًا عنيفًا واسع النطاق على أهداف عسكرية تابعة لحركة "حماس" في جميع أنحاء قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الجمعة.

وفقًا لقناة "آي 24" العبرية، نفذت قوات برية إسرائيلية توغلات برية في قطاع "غزة" خلال الـ24 ساعة المنصرمة، قبيل هجوم بري متوقع، وفتشت قوات المشاة والمدرعات المناطق وجمعت نتائج يمكن أن تساعد في تحديد مواقع البنية التحتية للمسلحين والرهائن.

دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، جميع المدنيين في مدينة غزة إلى الإخلاء "جنوبًا"، مع دخول الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس يومها السابع.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بتدوينة على صفحته الرسمية بمنصة إكس (تويتر سابقًا): "يدعو جيش الدفاع الإسرائيلي سكان مدينة غزة كافة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة".