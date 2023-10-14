بدء اجتماعات تصنيف المضادات الحيوية بصحة الدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية هن البدء في عقد اجتماعات مع مديري المستشفيات ورؤساء الأقسام بها لشرح تصنيف المضادات الحيوية الصادر عن منظمة الصحة العالمية ( AWaRe Classification ) .

وأشاروكيل وزارة الصحة بالدقهلية إلى أن لاجتماعات تناولت اشرح الاجراءات المطلوب اتخاذها تجاه الإلتزام بها وترشيد استهلاك المضادات الحيوية والحد من المقاومة لمضادات الميكروبات

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن الاجتماعات تعقد بالمستشفيات بحضور الدكتورة هبة الشريف مدير عام إدارة الطب العلاجي بالدقهلية والدكتور هاني حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى بالدقهلية والدكتورة ايمان عبدالله مدير عام إدارة الصيدلة والدكتور احمد الدمرداش مدير إدارة المعامل. وأكد أنه من المقرر أن تتوالى الاجتماعات لتغطية جميع المستشفيات على مدار شهر اكتوبر 2023.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي.