بالأسماء الفائزين فى إنتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الدقهلية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بالدقهلية اليوم نتائج الانتخابات بفوز غالبية قائمة الشروق بمقاعد مجلس النقابة بالدقهلية وتضم القائمة كلا دكتور علي توفيق نقيبا ، وعلى مقعدي الأطباء فوق السن فاز كل من دكتورة عبير عبد القادر، ودكتور محمد جاب الله. وهو الوحيد من خارج القائمة وعلى مقاعد تحت السن فاز كل من دكتور محمد صلاح ودكتور أحمد عياد.

كما فاز دكتور إبراهيم الزيات نقيب اطباء الدقهلية الأسبق ، بعضوية النقابة العامة .

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء بالدقهلية ممن لهم حق التصويت 21500 ألف طبيب، وتم فتح 6 لجان انتخابية ولجنة للأطباء الوافدين، وذلك لاختيار النقيب وعضوين تحت السن وعضوين فوق السن وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل بالإضافة إلى لجنة الإشراف على الانتخابات من النقابة

وكانت نقابة الأطباء بالدقهلية قد أعلنت عن توافر وسائل انتقال من وإلى مقر الإنتخابات من مختلف مراكز محافظة الدقهلية حيث تم توفير أتوبيسات لنقل الأطباء من مراكز المحافظة المختلفة للمشاركة في الانتخابات.

وكثف المرشحون من الدعاية داخل المقرات الانتخابات وفي الشوارع الرئيسية بالمنصورة،