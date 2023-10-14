تعرف علي أسعار الأسماك بأسواق البحيرة

شهدت أسواق الأسماك سواء الطازجة و المجمدة ، بقري ومدن محافظة البحيرة ، ،في الساعات الأولي من صباح اليوم السبت الموافق 14أكتوبر2023م.

وتراجعا في الأسعار بعض أنواع الأسماك بقيمة تتراوح مابين جنيهان إلي ثلاثة جنيهات ، حيث تراوحت أسعار البوري مابين 95إلي 110جنيها للكيلو حسب الحجم ،بينما تراوحت أسعار الجمبري الطازج كبير الحجم مابين 240إلي 300جنيها للكيلو.

بينما تراوحت أسعار الجمبري أحجام المتوسطة مابين 210إلي 230جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار الأحجام الصغيرة مابين 170إلي 200جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد مابين 150إلي 180جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار السردين البلدي مابين 50إلي 65جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار السبيط مابين 160إلي 180جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة مابين 70إلي 90 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة مابين 65إلي 70جنيها للكيلو ، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة مابين 40إلي 50جنيها للكيلو .

كما تراوحت أسعار الأسماك المجمدة مابين 50 إلي 70جنيها للكيلو .