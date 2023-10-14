إستقرار أسعار اللحوم بقري ومدن البحيرة

شهدت أسواق اللحوم بقري ومدن محافظة البحيرة صباح اليوم السبت الموافق 14أكتوبر2023م، إستقرارا في الأسعار ، حيث تراوحت أسعار اللحوم البلدية (البقري المشفي )مابين 260جنيها إلي 310جنيها للكيلو حسب عمر العجل وكذلك نسبة الدهون الموجودة باللحوم.

وتراوحت أسعار اللحوم (البقري بالعظم ) مابين 210إلي 260جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم البتلو 200إلي 240 جنيها للكيلو ،وتراوحت أسعار لحوم الضأن مابين 330 إلي340 جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار لحوم الماعز مابين 340 إلي 360جنيها للكيلو ،بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 175إلي 210جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة مابين 145إلي 175جنيها للكيلو .

يأتي ثبات أسعار اللحوم البلدية بأسواق البحيرة ، إلي إستقرار أسعار الأعلاف ، بعد إستيراد كميات كبيرة منها من الأسواق الخارجية ، وهو الأمر الذي أدي إلي إستقرار الأسعار الذي تشهدة أسواق اللحوم .