السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كسوف حلقي للشمس تشهدها الكرة الارضية اليوم "التفاصيل الكاملة"

كسوف حلقي للشمس
كسوف حلقي للشمس

يستعد العالم خلال الساعات القليلة المقبلة لمتابعة الحدث الأكبر وهو الكسوف الحلقي للشمس، والذي يحدث عمومًا عندما يكون القمر بعيدًا عن الأرض، بحيث  يغطي قرص الشمس بالكامل فينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر المظلم.

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كسوف حلقي للشمس 

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس فان العالم سوف يشهد العالم اليوم السيت كسوفاُ شمسياً حلقياً (لا يمكن رؤيته في مصر).

الدول التي ترى الكسوف الحلقي

وأضاف القاضي، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك"، أن  الكسوف الحلقي يمكن رؤيته في أجزاء من الولايات المتحدة الأمريكية – المكسيك – كولومبيا – البرازيل– أمريكا الجنوبية – أمريكا الوسطى).

ذورة الكسوف الحلقي

كما يمكن رؤية الظاهر الفلكية ككسوف جزئي في (غرب قارة أفريقيا – أمريكا الشمالية – أمريكا الجنوبية – المحيط الباسفيكي – المحيط الأطلنطي – القارة القطبية الشمالية)، وعند ذروة الكسوف الحلقي يغطي قرص القمر حوالي 95.2% من كامل قرص الشمس.   

وأفاد القاضي، تتفق ذروة هذا الكسوف مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ والتي تكون في تمام الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي (8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة)، عند هذه اللحظة تظهر الشمس كأنها حلقة من النار تحيط قرصاً أسود هو القمر.

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