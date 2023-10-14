ضبط تشكيل عصابي يتاجر بالمخدرات و5 مدمنين في حملة امنية بكرداسة

شنت الأجهزة الأمنية عدة حملات أمنية على إحدى المناطق بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

وأسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من (5 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

كما أمكن ضبط (5 أشخاص من "متعاطي المواد المخدرة" المترددين عليهم)، وبحوزتهم (كميات متنوعة من المواد المخدرة – 5 قطع أسلحة بيضاء).

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

حبس ديلر مخدرات القناطر وبحوزته 81 لفافة هيروين وحشيش



أمرت جهات التحقيق بالقناطر الخيرية، بحبس مسجل خطر، لاتهامه بممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وكما ضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

وبإعداد الأكمنة اللازمة عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "عمرو ص أ"، 38 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، حال تواجده بمدخل قرية أبو الغيط دائرة المركز، وبحوزته 81 تذكرة من مخدر الهيروين وقطعتي حشيش، وسلاح أبيض، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تفاصيل سقوط تشكيل عصابي لتزوير المستندات والبطاقات الشخصية



تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ،من ضبط مسجلين خطر لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي ، تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات والمحررات من خلال استقطاب المواطنين راغبى الحصول على المستندات المزورة والمُثبت بها بيانات "خلافاً للحقيقة"، حيث يقوما بإصطناعها وتزويرها نظير مبالغ مالية، عثر بحوزتهما على أختام مزورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين – لهما معلومات جنائية ، أحدهما "محبوس حالياً على ذمة التحقيق فـى قضيتي " نصب " - مقيمان بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى استقطاب المواطنين راغبى الحصول على المستندات المزورة والمُثبت بها بيانات "خلافاً للحقيقة"حيث يقوما بإصطناعها وتزويرها نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط الآخر، وبحوزته (39 خاتم شعار الجمهورية مقلدين لهيئات وجهات مختلفة - 13 أكلاشيه منسوبة لجهات وهيئات مختلفة – عدد من الأصول والصور الضوئية لشهادات ومستندات "مزورة ومعدة للتزوير" - 2 حبارة) ، وكذا عدد من الأقراص المخدرة ، وبمواجهته اعترف بارتكابه لوقائع تزوير باستخدام المضبوطات وأضاف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد التعاطى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.