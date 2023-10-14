أمينة خليل وسالي فؤاد في حفل تخريج 300 رائد أعمال مجتمعي

تحضر الفنانة أمينة خليل والإعلامية سالي فؤاد، ويحيى إسماعيل مخرج ريفو، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، والمخرجة والمنتجة ليالي بدر، وبسنت البسيوني مدير مخاطر الائتمان للتجزئة المصرفية فعاليات وتخريج أكثر من 300 رائد مجتمعي لسماع شهاداتهم عن كيفية استفادتهم وكيف ساعدهم برنامج The 9DESIGN، بكل فعالياته الثرية على إحداث الفارق في حياتهم وخلق واقع جديد.

ومن المقرر ان يكون الحفل في مؤسسة "ذا فيلد اوف اويكنينج"، بمرور عام على انطلاق البرنامج والذي يرأسه عبد الرحمن عبد الله رائد الأعمال في المجال المجتمعي، والمعلّم في مجالات الوعي والتطوير الذاتي والحضور الذهني.

وستناقش أيضا الاحتفالية أهم المدارس التي تساعد الإنسان على الوعي بذاته، والتي تتمركز في مدرسة عالم النفس الشهير كارل يونج، والتي بناء عليها درسوا ما قدمه كارل يونج من نظريات ومفاهيم تنير للإنسان طريقه في الحياة وتساعده أن يعيش بوعي أكبر وفهم أعمق لإمكاناته وقدراته الحقيقية.