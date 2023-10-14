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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عمرو موسى مشيدا بتصريحات السيسي: مصر لن تشارك في تصفية القضية الفلسطينية

عمرو موسى
عمرو موسى

أشاد عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية،  بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي  حول القضية الفلسطينية ، مؤكدا أن مصر لن تشارك في تصفية الوجود الفلسطيني في فلسطين أو تصفية القضية الفلسطينية.

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وأضاف عمرو موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ضياء رشوان في برنامج "مصر جديدة" المذاع على فضائية  "etc"، مساء الجمعة ، إذا كان الإسرائيليون يعتقدون أن المقاومة الفلسطينية ستنتهي خلال أيام وإخراج الشعب من أراضيه هي من قبيل التصور الخاطئ وتحليل سطحي، لأن ما حدث على الساحة الفلسطينية يجعل الجميع يتأكد أن الشعب الفلسطيني مازال قائما مقاوما ولن يقبل أن يترك أرضه.

 مصر لن تشارك في تصفية القضية الفلسطينية

وأشار عمرو موسى إلى  أن مصر لديها وجهة نظر أخرى ولها سياسة راسخة، وهو أن مصر لن تشارك في تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر ترحب بأي فلسطيني، ولكن تتحدث عن ضرورة بقاء الفلسطينيين في أراضيهم ولا يتركوها تحت أي سبب من الأسباب، والعمل على فتح ممرات إنسانية لوصول الأدوية لقطاع غزة من قبل الدولة المصرية.

وتابع عمرو موسى : " ليس من الطبيعي أن يقوم مواطن عربي بدعم ما يحدث من إسرائيل في فلسطين، إذ أن العرب يطالبون بالحق، وهو إقامة دولة فلسطينية بحل سياسي، وبحل تفاوضي، والجميع يؤكد أن القضية الفلسطينية لم تنته ولن تنتهي تحت أي ظرف.

 


وأكد عمرو موسى، أن  استمرار الأوضاع الحالية  في فلسطين أمر غير مقبول على الإطلاق، وسيكون له نتائج ضارة بشأن الاستقرار في الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط.

وأضاف عمرو موسى،  أنه كان يجب  أن يذهب مجلس الجامعة العربية لمجلس الأمن من أجل مناقشة القضية الفلسطينية، معقبا:  "صحيح مجلس الأمن به عيوب كثيرة ومقصر في أمور كثيرة، ولكن لما بتروح مجلس الأمن هو منبر دولي رئيسي يذهب إليه العرب ويطرحوا الأمر".

 

 وتابع: " يجب على العرب أن يتحدثوا من منبر دولي بصوت واحد، وأن يتم دفع الأمور أنه إذا كان إسرائيل قالت ما عندها، وفلسطين قالت ما عندها، يجب دعوة الجميع إلى عملية تفاوضية ولكن ليس تحت منصة قوة واحدة، وإنما في إطار مجلس الأمن.

وأردف عمرو موسى، أن التفاوض يجب أن يكون له إطار زمني وليس للأبد مثلما حدث في التسعينات، يتم الدعوة للتفاوض نحو السلام، على أساس مبادرة أوسلو التي وقع عليها الإسرائيليون ثم خرقوه.

وأوضح عمرو موسى  أن الإعلام العربي والمصري يجب أن يكون واضح في ملف الأزمة، صمود فلسطين مهم، زالبقاء في الأراضي أمر هام للغاية، ورفض نزوحهم على الإطلاق لأي دولة أخرى، "وزير الخارجية الأردني كان بيتكلم من شوية أن إخراج الفلسطينيين مسألة مش متعلقة بمصر وإنما كلام ملوش قيمة، ولا يجب على مصر أو أي دولة عربية أن تقبل وتتعاون مع أي سياسة تخرج الفلسطينيين من أرضهم"

 

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