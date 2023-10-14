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إسرائيل تستهدف مستشفى الدرة للأطفال بالفسفور الأبيض ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 1900 بينهم 984 طفلا وامرأة
السبت 14 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصليب الأحمر: هجوم حماس على إسرائيل لا يبرر تدمير غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن رفضها لما يتعرض له قطاع غزة، وقالت إن هجوم حركة "حماس" على إسرائيل لا يمكن أن يكون مبررا لتدمير غزة بلا حدود، وفق روسيا اليوم.

 

ودعت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إلى ضرورة الامتثال للقواعد الدولية في أثناء النزاعات المسلحة.

وأكدت أن "هذا الهجوم (الذي شنته حماس على إسرائيل)، لا يمكن أن يكون، بدوره، مبرراً للتدمير المتهور لغزة".

وقالت اللجنة إن مطالبة الحكومة الإسرائيلية سكان مدينة غزة بمغادرة منازلهم فورا، بالإضافة إلى الحصار الكامل الذي حرمهم من الغذاء والماء والكهرباء، يتعارض مع القانون الإنساني الدولي.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي منذ نحو أسبوع دمر البنى التحتيتة وتسبب في تشريد ونزوح عشرات الآلاف ومقتل حوالي 1800 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.

الجريدة الورقية