الصليب الأحمر: هجوم حماس على إسرائيل لا يبرر تدمير غزة

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن رفضها لما يتعرض له قطاع غزة، وقالت إن هجوم حركة "حماس" على إسرائيل لا يمكن أن يكون مبررا لتدمير غزة بلا حدود، وفق روسيا اليوم.

ودعت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إلى ضرورة الامتثال للقواعد الدولية في أثناء النزاعات المسلحة.

وأكدت أن "هذا الهجوم (الذي شنته حماس على إسرائيل)، لا يمكن أن يكون، بدوره، مبرراً للتدمير المتهور لغزة".

وقالت اللجنة إن مطالبة الحكومة الإسرائيلية سكان مدينة غزة بمغادرة منازلهم فورا، بالإضافة إلى الحصار الكامل الذي حرمهم من الغذاء والماء والكهرباء، يتعارض مع القانون الإنساني الدولي.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي منذ نحو أسبوع دمر البنى التحتيتة وتسبب في تشريد ونزوح عشرات الآلاف ومقتل حوالي 1800 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين.