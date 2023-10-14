هالاند: كثرة ترديد إسمي يرهقني.. وبدأت أشعر بالملل

عّبر المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن شعوره بالملل خلال الفترة الحالية، بعدما ظل 3 مباريات دون تسجيل مع السماوي.



واستطاع الدولي النرويجي في تسجيل ثنائية لمنتخب بلاده أمام قبرص، أول أمس الخميس، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقبلة.

تصريحات هالاند

وتحدث نجم مانشستر سيتي الحالي وبوروسيا دورتموند السابق، في تصريحات تلفزيونية نقلتها قناة "TV2" النرويجية، فقال: "بالتأكيد أضع الدعم والمساندة الجماهيرية الكبيرة لي امأم عيني".

وأضاف: "هذا الدعم كنت أتمناه في بداية مسيرتي، فلن أشكو من ذلك".

وأكمل هالاند تصريحاته: "خلال الفترة الحالية بدأت أشعر بالملل قليلا، فترديد اسمي بكثرة يرهقني".

وأختتم نجم مانشستر سيتي تصريحاته: "ما يحدث معي وارد في كرة القدم، ولا يمكنني أن أفعل شيئا".

ونجح هالاند في رفع رصيده من الأهداف بالأمس إلى 27 هدف، خلال 27 مباراة لعبها مع المنتخب النرويجي.

الجدير بالذكر أن مهاجم مانشستر سيتي بدأ مسيرته الدولية في 2019، لكنه سجل مع منتخب النرويج في 2020، بعدما نجح في تسجيل 6 أهداف في 5 مباريات.