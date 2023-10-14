صائد الأسرى يكشف كواليس أسر نائب رئيس الموساد خلال حرب الاستنزاف (فيديو)

كشف اللواء يسري عمارة،الملقب بـ"صائد الأسرى"، بعض البطولات التي شهدتها حرب الاستنزاف التي نفذ خلالها الجيش المصري عدة عمليات بطولية.

وروى “عمارة” خلال حواره ببرنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة قصة النقيب الإسرائيلي الذي تم أسره خلال عمليات الاستنزاف 1967 قبل حرب أكتوبر المجيدة.

الأسير كان مصابت ونزلت به في ملجأ

وقال صائد الأسرى خلال عملية الاستنزاف أخدنا أسير إسرئيلي، كان مصاب ونزلت بيه في ملجأ، والعدو الإسرائيلي، كان يرد بضرب الطائرات على هذه العملية، ولكن دون خسائر في صفوفنا”، متابعا: : "الأسير كان عايز يشرب وبينزف، وأنا قولت أقوم بعمل بطولي وأشربه ومكنتش أعرف أنه غلط أنه يشرب.. ولما الدكتور وصل قال مين اللي أداله مياه كدا هيموت.. وكان رد أنا مالي هو مش من عيلتي؟".

وأضاف صائد الأسرى : "بعد العملية دي وأخدنا للأسير طلع، إسرائيل قامت بضربنا بالطائرات ولكن شجر الكافور حمانا، ولم نخسر أرواح.. وطلع بيان مصري أن الموقع سليم بالفعل.. ولكن على الجانب الإسرائيلي أعلن أنهم دمروا الموقع المصري نتيجة أسر النقيب الإسرائيلي"، معلقًا: "قولت للأسير حكومة مين اللي كدابة بقي"، لافتا إلى أن الأسير الإسرئيلي بعد تبادل الأسرى تدرج في المناصب حتى أصبح نائب رئيس جهاز الموساد.

وعلى جانب آخر، قال الشاعر الكبير أحمد سويلم، إنه بمجرد عبوره قناة السويس يوم 10 أكتوبر سجد على الضفة الشرقية وملأ زجاجة من رمل سيناء، وبعد الاستيلاء على أجزاء من سيناء بدأوا في إنشاء الصهاريج التي ستمد المقاتلين بالوقود.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن رمل سيناء ليس مجرد رمل، بل هو دم الشهداء، هو قيمة التضحية وأرواح الشهداء، وبعد العبور تعجبنا كيف قضينا 6 سنوات وأرضنا في يد العدو.

وأوضح أن الجندي المصري كان يعبر القناة في ظروف مستحيلة على أي إنسان، أولها الصعود على سلم من الحبل على الساتر الترابي، ويحمل معداته وشدته وسلاحه العادي، وبمجرد العبور تواجه دبابات العدو، وتتمكن من الانتصار، هذه معجزة بكل المقاييس، حتى الأكل والشرب كان قليلًا جدًا، ولكن لا نشكو، فنحن في مهمة مقدسة بخوضها بتضحية ومحبة.

وأكد أنه بعد مشاهدته النقاط الحصينة للعدو خلف الساتر الترابي وجد أنهم كان يعيشون في "فخفخة ورحرحة" وكانت نقاطهم مبنية للخلود وليس على سبيل التأقيت وأنها ستنتهي يومًا.

