4 ضوابط للتقديم على وظائف قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة

دقائق وتبدأ قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، في استقبال طلبات التقديم على الوظائف العسكرية الشاغرة بها والمتاحة للرجال على رتبة جندي 2023.

وكانت قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة السعودية، أعلنت منذ أيام عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إكس تويتر سابقا، توفر وظائف عسكرية بها لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مؤكدة إمكانية تقديم كل من يحمل شهادة أعلى من السابق ذكرها.

ونشرت تغريدة تحمل الآتي :"قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة، تُعلن عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة (رجال)، عبر بوابة التوظيف http://jobs.sa".

وحددت قوات الطوارئ أن التقديم يبدأ غدا السبت الموافق 29 ربيع أول 1445ه‍/ 14 أكتوبر 2023م، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية.

ووضعت قوات الطوارئ عدد من التنبيهات الهامة لكل من يرغب التوظيف بها منها:

ضرورة الحرص أثناء إدخال البيانات مشيرة إلى أنه في حال عدم تطابق البيانات المدخلة من قبل المتقدم مع الشهادات والمستندات المطلوبة سيتم رفض الطلب ولن ينظر فيه. عملية التسجيل لا تعني قبول الطلب إذ يخضع لمعايير القبول والمفاضلة. يعد قرار لجنة القبول والتسجيل نهائياً ولا يحق الاعتراض عليه. رقم جوال المتقدم هو الوسيلة المعتبرة للتواصل معه عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية "sms"، وإبلاغه من خلالها عن مراحل القبول من عدمه.

كما وضعت عدد من الشروط الواجب توافرها للمتقدمين على وظائف قوات الطوارئ الخاصة في رئاسة أمن الدولة منها