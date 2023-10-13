مرضى السكري من النوع 2 معرضون لخطر الإصابة بالعديد من الحالات الخطيرة

يتطلب كل من مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني علاجًا خاصًا ويرتبطان بالمخاطر وتقول دراسة جديدة إن هذا يشمل زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

أظهرت الأبحاث الحديثة أن مرضى السكري من النوع 2 معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بالعديد من الحالات الخطيرة.

وأظهرت النتائج، التي أجرتها جامعة كامبريدج، أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 يعانون من مشاكل صحية معينة قبل خمس سنوات من الأشخاص الذين لا يعانون من هذه الحالة.

أظهرت البيانات أن مرضى السكر من النوع الثاني:

وزاد خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تسعة بالمئة

أكثر من خمس مرات أكثر عرضة للإصابة بمرض الكلى في المرحلة النهائية

أربع مرات ونصف أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد

أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكبد بالتنكس البقعي بثلاث مرات

أكثر من ضعف احتمال الإصابة بمشاكل عصبية وبصرية

وأظهرت نتائج أخرى أن مرضى السكري من النوع الثاني يواجهون أيضًا خطرًا متزايدًا لضعف الصحة العقلية ومشاكل في الجهاز الهضمي.

ووصف الخبراء النتائج بأنها مثيرة للقلق، وقالوا إنه يتعين بذل المزيد من الجهود لتقليل خطر إصابة الأشخاص بمرض السكري من النوع الثاني.

وقالت الدكتورة إليزابيث روبرتسون، مديرة الأبحاث في مركز السكري في المملكة المتحدة :"توضح هذه الدراسة بتفاصيل مثيرة للقلق الانتشار غير المقبول لتدهور الصحة لدى الأشخاص في منتصف العمر المصابين بداء السكري من النوع 2، وهي تذكير صارخ بالعواقب واسعة النطاق والخطيرة على المدى الطويل لمرض السكري مرض السكري في الجسم. ولهذا السبب من المهم للغاية أن يتم دعم الأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بمرض السكري من النوع 2 للحد من مخاطرهم، وأن يتمكن أولئك الذين يعانون من هذه الحالة من الوصول المستمر إلى الرعاية الروتينية والدعم لإدارة المرض بشكل جيد وتجنب المضاعفات أو تأخيرها.