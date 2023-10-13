شرب العسل ليس مفيدًا دائمًا.. طبيب يوضح

قالت الدكتورة كونستانتينوفا إنه من الخطأ اعتبار العسل مجرد علاج حلو؛ في الواقع لديه صفات الشفاء، وترتبط خصائص العسل المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا بمحتوى المضادات الحيوية الطبيعية والمبيدات النباتية فيه، ويخفف من نزلات البرد وله خاصية مغلفة ويقلل من منعكس السعال وقالت كونستانتينوفا لـ AiF: "العسل له أيضًا تأثير مضاد للفيروسات".

وفي الوقت نفسه، أوضحت الطبيبة: لا يمكن اعتبار العسل دواءً، بل هو مكمل غذائي طبيعي لذلك، كما هو الحال مع أي مكمل غذائي، يجب استخدامه وفقًا للقواعد التي تنطوي على قيود، وشددت كونستانتينوفا على ضرورة تناول العسل بكميات صغيرة جدًا وفي النصف الأول من اليوم بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تسخينه.

ولفتت الطبيبة الانتباه إلى أن امتصاص العسل يمكن أن يشكل عبئا غير ضروري على البنكرياس، وإذا كانت هناك مشاكل موجودة في العضو (مثل التهاب البنكرياس)، فمن الأفضل تجنب العسل.

وحذرت مارينا كونستانتينوفا من أن "العسل يحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات السريعة (السكريات)، التي تشكل ضغطا على البنكرياس والكلى".

بالإضافة إلى ذلك، بسبب ارتفاع مؤشر نسبة السكر في الدم، يمنع استخدام العسل للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وزيادة الوزن، لا ينبغي استخدامه في الحالات التي توجد فيها قرحة في المعدة أو التهاب المعدة أو تليف الكبد أو الربو القصبي.