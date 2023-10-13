عمرو أديب يحذر من سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى مصر (فيديو)

استنكر الإعلامي عمرو أديب، محاولة تهجير سكان غزة وأبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم، وتهجيرهم إلى مصر مؤكدا أن هذا أمر غاية في الخطورة على القضية الفلسطينية.

وشن عمرو أديب خلال برنامجه الحكاية، المذاع على فضائية إم بي سي مصر،مساء اليوم الجمعة هجوما حادا على قوات الاحتلال الإسرائيلي بسبب الهجوم الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة، قائلا: “ما يحدث في قطاع غزة هو تطهير عرقي”

الرئيس السيسي حذر من تصفية القضية الفلسطينية

وتابع عمرو أديب: “ الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر من تصفية القضية الفلسطينية في كلمة له في حفل تخرج دفعات من الكليات العسكرية والأمم المتحدة حذرت من سيناريو ترحيل الفلسطينيين”.



ومن جانبه، أكد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن دعوات التهجير إلى مصر مصدرها أعداء البلد، لافتا إلى أنه من بين الشائعات المتداولة أن العدوان الإسرائيلي على فلسطين يهدف لتوسيع غزة بجزء من سيناء، وهذا كله مجرد دعوات كاذبة هدفها هدم العلاقات بين مصر وفلسطين.

وأضاف مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، في تصريح لـ الوفد، أن أي أزمات تقع بالقرب من الحدود المصرية تؤثر بالسلب بشكل مباشر على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية لن تحل بشكل سريع لذلك مصر تسعى للوفاق بين الطرفين من أجل التهدئة.

ولفت الغباري، إلى أن مصر ترسل الدعم اللوجيستي إلى فلسطين، وإمداد المصابين بالعلاج اللازم، ومن جانب آخر تعمل مصر على ضبط النفس وعدم التصعيد، مضيفا أن المخابرات المصرية تتواصل بشكل مستمر مع مخابرات حماس لإيجاد نقاط التهدئة لتقليل الضغط الواقع على الشعب الفلسطيني.

لن نقبل تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة

وعلى جانب آخر، أكد محافظ القدس المحتلة، عدنان غيث، أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم القنابل الفوسفورية المحرمة دوليًا في قصف المدنيين بقطاع غزة.

وقال "غيث" خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن فلسطين تحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة.

وتابع: "سنبقى على أرضنا ولن نقبل تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة".