فلسطين تُعلن ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 14 شخصًا

أعلنت "وزارة الصحة الفلسطينية"، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية، إلى 14 شهيدًا برصاص "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، خلال اليوم الجمعة فقط، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، وزارة الصحة في غزة، أعلنت أنه تم إخلاء مستشفى الدرة للأطفال شرقي غزة؛ بعد استهدافه من قبل الاحتلال بالفوسفور الأبيض.

وأعلنت الصحة الفلسطينية، في وقت سابق، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على فلسطين منذ يوم السبت وحتى الآن إلى 1843 شهيدًا.

فيما ارتفعت إصابات العدوان الإسرائيلي لأكثر من 7000 جريح في ذات الفترة.

نتنياهو يتعهد بالقضاء على حماس.. ويُؤكد: "تحقيق الانتصار سيستغرق وقتًا"

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، أن "تل أبيب سوف تقضي على حماس"، مُشيرًا إلى أن ذلك سيستغرق وقتًا، مُوضحًا أن هذه الحرب أطول من أي وقت مضى، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

وقال "نتنياهو"، إن العملية الإسرائيلية في غزة "ليست سوى البداية"، مُضيفًا "لن ننسى ما حل بنا ولن نسمح للعالم بنسيان هذه الكارثة".

تُجدر الإشارة إلى أن نتنياهو ذاته كان قد حذّر، في اليوم التالي لإطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، من صراع طويل الأمد وصعب بعد العملية المفاجئة مع فجر السبت 7 أكتوبر.

وأتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي تصريحاته هذه مساء الاثنين التالي لبدء العملية بأن هذه الحرب "فرضت علينا وأنها حرب ستحدد مصيرنا".

وتابع أن حماس "طلبت الحرب وستواجهها"، على حد قوله، مؤكدا في الوقت نفسه أن إسرائيل تنتظرها أيام قاسية.

وفي 10 أكتوبر، أبلغ نتنياهو، الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن لا خيار أمام إسرائيل سوى إطلاق عملية عسكرية برية في غزة والدخول إلى القطاع، حسبما أفادت مصادر لـ"أكسيوس".