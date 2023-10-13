بوتين يُعلن استعداد روسيا لتنظيم ترحيل المواطنين من إسرائيل وفلسطين

دعا الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، جميع الروس الراغبين بمغادرة منطقة الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية إلى الاتصال بسفارة بلادهم بسرعة من أجل هذا الغرض، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الجمعة.

وأكد الرئيس بوتين للصحفيين أن روسيا مستعدة لتنظيم عمليات ترحيل المواطنين من إسرائيل وفلسطين في أي وقت عندما تتهيأ الظروف المناسبة لذلك.

وأضاف: "نحن مستعدون في أي وقت (لتنظيم ترحيل المواطنين)، عندما تكون هناك الظروف الملائمة لذلك، هناك عمليات قصف تجري كل يوم".

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وتابع بوتين ردًا على سؤال حول تنظيم إخراج المواطنين من منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي: "إذا أراد أحد ما مغادرة إسرائيل، تفضلوا، يمكن القيام بذلك في أي لحظة".

إلى ذلك، وجه بوتين الدعوة لجميع المواطنين الروس الذين يريدون مغادرة إسرائيل وفلسطين بسرعة إلى الاتصال بالسفارة. وشكر الرئيس الصحافية على سؤالها حول إخراج المواطنين الروس من منطقة النزاع ووعد بنقل هذا الأمر والإيعاز إلى وزارة الخارجية الروسية.

وأكمل بوتين: "إذا كان هناك شخص واحد على الأقل يريد مغادرة هذه الأراضي بشكل عاجل، فنحن على استعداد للمساعدة".

تُجدر الإشارة إلى أن بوتين قال في وقت سابق من اليوم الجمعة، تعليقا على توتر الوضع في الشرق الأوسط على خلفية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي: "إننا ننظر الآن، حتى في الولايات المتحدة، إلى ظهور تقييمات لما يحدث، وتظهر خيارات مختلفة لتطور الأحداث، بما في ذلك الحديث عن إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية وغير عسكرية (ضد قطاع غزة) وهو نفس الحال في أثناء حصار لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية".