رؤى المحدثين فيما كتبه السابقون.. ندوة فى نادى القصة السبت المقبل

يقيم نادى القصة بالاشتراك مع صندوق التنمية الثقافية - فى الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر -

بمبنى الهناجر بالأوبرا فى السادسة من مساء يوم السبت 21 أكتوبر 2023 ندوة تحت عنوان : رؤى المحدثين فيما كتبه السابقون.. قراءات فيما كتبه القادة وأصحاب الرأى حول أكتوبر 73.

يشترك فى القراءة:

الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر والعلاقات الدولية

الدكتور جمال شقرة

الشاعر والصحفى ماهر حسن والكاتب الصحفي خيري حسن، القاص والروائى السيد نجم صاحب التجربة الحية فى معارك أكتوبر.

الكاتب الصحفي خيري حسن



يدير المناقشة القاص والروائى حسن الجوخ. ويشرف على الندوة شوقي عبد الحميد المشرف والمسؤول عن برنامج ندوات نادي القصة.

شوقي عبد الحميد





