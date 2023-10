إطلاق خدمة Starlink الخلوية عبر الأقمار الصناعية في عام 2024

يقال إن إطلاق الخدمة الخلوية عبر الأقمار الصناعية التي طال انتظارها من Starlink، Direct-to-Cell، سيبدأ في طرحها للرسائل النصية القصيرة في عام 2024، وفقًا لموقع ترويجي منشور حديثًا من قبل الشركة.

في نهاية المطاف، سيعمل النظام على "تمكين الوصول في كل مكان إلى الرسائل النصية والمكالمات والتصفح أينما كنت على الأرض أو البحيرات أو المياه الساحلية"، والاتصال بأجهزة إنترنت الأشياء من خلال معيار LTE.

دخلت Starlink في شراكة مع T-Mobile في المشروع، الذي تم الإعلان عنه في الأصل في أغسطس الماضي في حدث "Coverage and Before and Beyond". يشهد التعاون قيام T-Mobile بتخصيص جزء من طيف 5G الخاص بها لاستخدامه بواسطة أقمار Starlink من الجيل الثاني؛ ستسمح Starlink بدورها لهواتف T-Mobile بالوصول إلى شبكة الأقمار الصناعية مما يمنح مزود الخدمة الخلوية "تغطية شبه كاملة" للولايات المتحدة.

خلال الحدث في أغسطس الماضي، غرد الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX Elon Musk قائلاً إن "Starlink V2" سيتم إطلاقه هذا العام على هواتف محمولة مختارة، وكذلك في مركبات Tesla. وقال ماسك في بيان صحفي في ذلك الوقت: "الشيء المهم في هذا هو أنه يعني أنه لا توجد مناطق ميتة في أي مكان في العالم لهاتفك الخلوي". "نحن متحمسون للغاية للقيام بذلك مع T-Mobile." تمت مراجعة هذا التقدير خلال حلقة نقاش في شهر مارس في مؤتمر ومعرض الأقمار الصناعية 2023، عندما قدر جوناثان هوفيلر، نائب رئيس مبيعات مؤسسة Starlink في SpaceX، أن الاختبار - وليس التشغيل التجاري - سيبدأ في عام 2023.

الكوكبة الحالية المكونة من 4265 قمرًا صناعيًا غير متوافقة مع الخدمة الخلوية الجديدة، لذا سيتعين على Starlink إطلاق سلسلة جديدة كاملة من الأقمار الصناعية الصغيرة مع تثبيت مودم eNodeB الضروري، على مدى السنوات القليلة المقبلة. ومع إطلاق المزيد من الأقمار الصناعية، ستصبح ميزات الصوت والبيانات الإضافية متاحة.

باعتبارها خدمة مراسلة عبر الأقمار الصناعية فقط، ستجد Direct-to-Cell منافسة على الفور من شركة Apple، من خلال ميزة الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي في نظام التشغيل iOS 14، بالإضافة إلى Snapdragon Satellite المنافس لشركة Qualcomm، والذي يسلم الرسائل النصية إلى هواتف Android من المدار باستخدام Iridium. كوكبة. ومن المتوقع أن تكون المنافسة شرسة في هذه السوق الناشئة، حسبما أشار تشارلز ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة Lynk Global، خلال حدث مارس، بحجة أن خدمة الخلايا الفضائية عبر الأقمار الصناعية يمكن أن تكون "أكبر فئة في مجال الأقمار الصناعية".