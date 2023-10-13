قائمة اللاعبين المرشحين للجوائز السنوية بالإتحاد الأسيوي لـ القدم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم القائمة النهائية للمرشحين في الجوائز السنوية 2022 التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تعود مجددا يوم 31 أكتوبر، بعد غياب أربع سنوات.

ويبرز في قائمة المرشحين ستة لاعبين ولاعبات، حيث يتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب كل من الأسترالي ماثيو ليكي والقطري المعز علي والسعودي سالم الدوسري.

في حين يتنافس على جائزة أفضل لاعبة كل من الأسترالية سامانثا كير والصينية زهانج لينيان واليابانية ساكي كوماغاي.

وضمن فئة أفضل لاعب خارج القارة يتنافس كل من الإيراني مهدي تاريمي مهاجم بورتو، والياباني ميتوما نجم برايتون، والكوري الجنوبي كيم مين-جاي مدافع بايرن ميونخ.

أما جائزة أفضل مدرب فجاءت خياراتها: جراهام آرنولد (أستراليا)، وهاجيمي مورياسو (اليابان) وسعد الشهري (السعودية).