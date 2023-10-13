الاتحاد الأوروبي يحقق مع X بشأن المعلومات المضللة بين إسرائيل وحماس

فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في قضية X (تويتر سابقًا) بسبب الاعتدال الباهت في المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحماس. وتأتي هذه الخطوة، عبر صحيفة فايننشال تايمز، بعد يومين من إرسال مفوض الاتحاد الأوروبي تييري بريتون خطابًا “عاجلًا” إلى مالك X إيلون موسك يسأل الملياردير عن تعامل الشركة مع المعلومات المضللة. التحقيق الرسمي هو الأول بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي تم صياغته حديثًا، والذي يتطلب من المنصات العاملة في أوروبا مراقبة المحتوى الضار - ويمكن أن تفرض غرامات كبيرة بما يكفي لمنحها الفرصة.

أرسل مسؤولو الاتحاد الأوروبي سلسلة من الأسئلة إلى X وأمام الشركة مهلة حتى 18 أكتوبر للإجابة عليها. وتقول اللجنة إنها ستحدد خطواتها التالية “بناءً على تقييم ردود X”. يتطلب قانون DSA، الذي تم إقراره ليصبح قانونًا في عام 2022، من الشركات الاجتماعية الإشراف بشكل استباقي على المحتوى غير القانوني وإزالته. قد يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى فرض غرامات أو عقوبات دورية، والتي، في حالة X، يمكن أن يصل إجماليها إلى "خمسة بالمائة من حجم المبيعات العالمية اليومية للشركة"، وفقًا لصحيفة فايننشال تايمز.

حذر الباحثون ومدققو الحقائق من المعلومات الخاطئة المنتشرة على نطاق واسع حول X في أعقاب هجمات حماس على إسرائيل. حذرت رسالة يوم الثلاثاء " ماسك " من المحتوى الضار على X، مما يشير إلى أن بريتون كان مستعدًا لاستخدام كامل قوة DSA لفرض الامتثال. وكتب بريتون: “في أعقاب الهجمات الإرهابية التي نفذتها حماس ضد إسرائيل، لدينا مؤشرات على أن منصتكم تُستخدم لنشر محتوى غير قانوني ومعلومات مضللة في الاتحاد الأوروبي”. "اسمحوا لي أن أذكركم بأن قانون الخدمات الرقمية يحدد التزامات دقيقة للغاية فيما يتعلق بالإشراف على المحتوى."

يبدو أن رد " ماسك " كان يحتوي على الأقل على نفحة من السخرية. وكتب مالك X والرئيس التنفيذي لشركة Tesla: "سياستنا هي أن كل شيء مفتوح المصدر وشفاف، وهو نهج أعلم أن الاتحاد الأوروبي يدعمه". "من فضلك قم بإدراج الانتهاكات التي تلمح إليها في X، حتى يتمكن الجمهور من رؤيتها. ميرسي بوكوب." رد بريتون قائلًا: “أنت على دراية تامة بتقارير مستخدميك – والسلطات – حول المحتوى المزيف وتمجيد العنف. الأمر متروك لك لإثبات أنك تسير في الحديث ".

المفوض الأوروبي تييري بريتون

ادعى رد ياكارينو أن الشركة أعادت توزيع مواردها وخلطت الفرق الداخلية لمعالجة قضايا الاعتدال المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط. وقالت إن X قام بإزالة أو تصنيف "عشرات الآلاف من أجزاء المحتوى" منذ بدء الهجمات.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن X حذفت مئات الحسابات المتحالفة مع حماس من المنصة بينما ذكر أن الشركة تعمل مع منظمات مكافحة الإرهاب. قال ياكارينو إن ميزة Community Notes الخاصة بـ X، وهي ميزة الإشراف الجماعي، أصبحت الآن مدعومة على Android والويب (مع نظام iOS "قريبًا"). وزعمت أيضًا أن الشركة "قامت بتوسيع نطاق" الميزة التي ترسل إشعارات إلى الأشخاص الذين أعجبوا أو ردوا عليها أو أعادوا نشر شيء تلقى لاحقًا التحقق من صحة ملاحظة المجتمع.

يتساءل التحقيق الذي افتتحه الاتحاد الأوروبي حديثًا أيضًا عن مدى استعداد X للرد أثناء الأزمة وما هي الإجراءات التي يتعين عليها التعامل مع المعلومات الخاطئة المرتبطة بها. يُزعم أن الشركة لديها مهلة حتى نهاية أكتوبر للرد على هذا الخط من الأسئلة.

لا يركز بريتون حصريًا على X. كما أرسل المفوض أيضًا رسائل إلى الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg ومالك TikTok ByteDance هذا الأسبوع، لتذكيرهم بالتزاماتهم تجاه DSA في أعقاب إراقة الدماء في الشرق الأوسط.