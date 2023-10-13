بروتوكول بين "مياه قنا" و"مؤسسة بالعربي" لتنفيذ خط مياه بعزبة جبريل

وقع المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، بروتوكول تعاون مع مؤسسه بالعربي انسان، وذلك لتوصيل خط مياه شرب بطول ٢٥٠٠ متر بمنطقه عزبه جبريل التابعه لقريه كرم عمران بمحافظة قنا.

حيث نص البروتوكول على قيام المؤسسة بتوفير جميع مستلزمات الخط وقيام الشركه بأعمال الحفر و التركيب .

وأكد عرفة أن مؤسسه بالعربي انسان تعتبر من منظمات المجتمع المدني التى لها باع طويل من التعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا لتنفيذ مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بشتى أنحاء المحافظة لتوصيل المياه للمناطق المحرومة والذي كان آخره تنفيذ خط مياه شرب بطول ٣٣٠٠ متر بمركز نقاده ١٥٠٠ متر بمركز فرشوط و٦٠٠ م بمركز دشنا .

وأضاف عرفه أن المشاركه المجتمعية بالشركه لها دور كبير في مد جسور التعاون المثمر و البناء مع مؤسسات المجتمع المدني وما تقوم به من رفع المعاناه عن الأسر الاولي بالرعاية.

كما أشار إلى أن الشركة تقوم بتذليل اي معوقات تحول دون تحقيق التميز والرياده بالعمل المجتمعي وما تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وما يتفق مع التنميه المستدامة وتقديم خدمات تليق بالمواطن القنائي ضمن خطة الدولة فى توفير حياة كريمة للمواطنين .