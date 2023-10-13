طائرة مسيرة إسرائيلية تقصف أهدافًا لحزب الله (شاهد)

قصفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أهدافًا لحزب الله في لبنان.

وعرضت فضائية "الحدث" الإخبارية، مقطع فيديو يوثق لحظة قصف طائرة مسيرة إسرائيلية أهدافًا تتبع حزب الله في جنوب لبنان.

ارتفاع المصابين في إسرائيل

وقد أعلنت "وزارة الصحة الإسرائيلية"، إصابة 3436 إسرائيليًا مُنذ بداية هجوم الكتائب الفلسطينية السبت الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة.

وأضافت الصحة، أنه يُوجد حاليًا في المستشفيات 394 مُصابًا منهم 99 إصاباتهم خطيرة.

وتعهدت إسرائيل بتصفية "حماس" وشنت حملة قصف واسعة النطاق أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 فلسطيني وإصابة أكثر من 6000 آخرين.

وأفادت المصادر الإسرائيلية بأن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى أكثر من 1400 شخص.

وفجر السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

كتائب القسام تقصف قاعدة "حتسريم" العسكرية الجوية الإسرائيلية

أعلنت "كتائب القسام"، قصف قاعدة "حتسريم" الجوية الإسرائيلية برشقة صاروخية، ردًا على التهجير واستهداف المدنيين، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردًا على استهداف المدنيين.

وأعلنت مصادر إسرائيلية عن إصابة مباشرة بمبنى في رحوفوت في منطقة تل أبيب جراء سقوط صاروخ، وأكدت تسجيل إصابات في رحوفوت جراء الصاروخ.

واشنطن تعمل مع الأمم المتحدة لإنشاء مناطق آمنة في غزة





وفي سياق، متصل، تعمل "الولايات المتحدة"، مع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج"، نقلًا عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة.

وقالت الوكالة: "الولايات المتحدة تعمل مع الأمم المتحدة، ووكالات الإغاثة الدولية الأخرى لإقامة مناطق آمنة في قطاع غزة للمدنيين الفلسطينيين".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الوضع الإنساني في غزة مع ارتفاع عدد الإصابات، والنقص الحاد في الإمدادات الطبية.