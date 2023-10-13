الإمارات تدعم الفلسطينيين بمساعدات طبية وتُرسلها عبر مصر

وصلت طائرة إماراتية تحمل على متنها مساعدات طبية عاجلة إلى مدينة "العريش المصرية"، ليتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني الشقيق، حسبما أفادت وسائل إعلام إماراتية، مساء اليوم الجمعة.

من جانبه، قال سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية بالإمارات، إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.

كما أكد أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات تعكس مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.

وتابع الشامسي، أن دولة الإمارات بادرت بشكل عاجل إلى إرسال المساعدات نتيجة الحاجة الملحة للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.

كما نوه بأن المساعدات الطبية التي أرسلتها الدولة بالتنسيق مع مصر في إنتظار إدخالها بشكل عاجل إلى قطاع غزة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة وخاصة الأطفال والنساء.

واشنطن تعمل مع الأمم المتحدة لإنشاء مناطق آمنة في غزة

تعمل "الولايات المتحدة"، مع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى لإنشاء مناطق آمنة للمدنيين في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج"، نقلًا عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الجمعة.

وقالت الوكالة: "الولايات المتحدة تعمل مع الأمم المتحدة، ووكالات الإغاثة الدولية الأخرى لإقامة مناطق آمنة في قطاع غزة للمدنيين الفلسطينيين".

وحذرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم الوضع الإنساني في غزة مع ارتفاع عدد الإصابات، والنقص الحاد في الإمدادات الطبية.

إعلان مناطق آمنة في قطاع غزة

وأعلن نائب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون فاينر، في وقت سابق، أن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث مع إسرائيل موضوع فتح ممرات إنسانية وإعلان مناطق آمنة في قطاع غزة لإجلاء المدنيين.