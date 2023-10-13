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الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

حفل للجالية المصرية بالسعودية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر ودعم الانتخابات الرئاسية

المصريون في السعودية
المصريون في السعودية

احتفل أعضاء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية بعيد النصر ٦ أكتوبر وسط أجواء مصاحبة  للأغاني الوطنية المواكبة لحرب أكتوبر.

وقال محمد أبوالعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج، وعضو الاتحاد بالسعودية، إن حرب أكتوبر حادث  تاريخي لمصر و للعرب علي مدي الأجيال لا بد أن يخلد أبطاله، ويتناقله ويتوارثه الشباب والأبناء والأحفاد في المهجر، ويفتخروا بهذا الانتصار العظيم على الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هذه الاحتفالية شهدت حضور مكثف من أبناء الجالية المصرية بجميع طوائفها ، كان على رأسهم الدكتور سعيد يحي أبرز رموز الجالية بالمملكة وأقدمهم، وحضر أيضا السفير علي العشيري، والعديد من الشخصيات الهامة والأطباء بجدة والشباب هناك .

وأشاد الحضور أثناء الحفل بإنجازات الدولة في القضاء على الجماعة الإرهابية ليس في مصر بل في العالم ، والأمن الذي تتمتع به مصر، والبنية التحتية التي تفوق كثيراً من العالم المتقدمة ، والمشاريع القومية العملاقة.

وأكد على تأييد المصريين في السعودية للانتخابات الرئاسية بمصر والمشاركة في القرار السياسي، واستكمال تحديث وبناء مصر.

وكان قد أقيم أول مؤتمر حاشد للمصريين بالخارج بالعاصمة السعودية الرياض ، ومنذ ساعات أقيم مؤتمر آخر بمدينة جدة السعودية بأحد الفنادق الكبرى، لدعم الانتخابات الرئاسية المقبلة بمصر والقرار السياسي بالدولة.

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