حفل للجالية المصرية بالسعودية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر ودعم الانتخابات الرئاسية

احتفل أعضاء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية بعيد النصر ٦ أكتوبر وسط أجواء مصاحبة للأغاني الوطنية المواكبة لحرب أكتوبر.

وقال محمد أبوالعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين بالخارج، وعضو الاتحاد بالسعودية، إن حرب أكتوبر حادث تاريخي لمصر و للعرب علي مدي الأجيال لا بد أن يخلد أبطاله، ويتناقله ويتوارثه الشباب والأبناء والأحفاد في المهجر، ويفتخروا بهذا الانتصار العظيم على الجيش الإسرائيلي.

وأشار إلى أن هذه الاحتفالية شهدت حضور مكثف من أبناء الجالية المصرية بجميع طوائفها ، كان على رأسهم الدكتور سعيد يحي أبرز رموز الجالية بالمملكة وأقدمهم، وحضر أيضا السفير علي العشيري، والعديد من الشخصيات الهامة والأطباء بجدة والشباب هناك .

وأشاد الحضور أثناء الحفل بإنجازات الدولة في القضاء على الجماعة الإرهابية ليس في مصر بل في العالم ، والأمن الذي تتمتع به مصر، والبنية التحتية التي تفوق كثيراً من العالم المتقدمة ، والمشاريع القومية العملاقة.

وأكد على تأييد المصريين في السعودية للانتخابات الرئاسية بمصر والمشاركة في القرار السياسي، واستكمال تحديث وبناء مصر.

وكان قد أقيم أول مؤتمر حاشد للمصريين بالخارج بالعاصمة السعودية الرياض ، ومنذ ساعات أقيم مؤتمر آخر بمدينة جدة السعودية بأحد الفنادق الكبرى، لدعم الانتخابات الرئاسية المقبلة بمصر والقرار السياسي بالدولة.

IMG-20231013-WA0096

IMG-20231013-WA0098

IMG-20231013-WA0099

IMG-20231013-WA0101

IMG-20231013-WA0103

IMG-20231013-WA0107

IMG-20231013-WA0104

IMG-20231013-WA0109

IMG-20231013-WA0110

IMG-20231013-WA0113

IMG-20231013-WA0112

IMG-20231013-WA0117