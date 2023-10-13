رونالدو يقود تشكيل البرتغالي أمام سلوفاكيا بتصفيات اليورو

كشف الجهاز الفني للمنتخب البرتغالي بقيادة روبرتو مارتينيز، عن التشكيل الرسمي لمواجهة سلوفاكيا، في المباراة التي تجمعهما ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

ومن المقرر أن يواجه المنتخب البرتغالي نظيره السلوفاكي، مساء اليوم الجمعة.

ويتواجد رونالدو على رأس القيادة الهجومية للبرتغال، بينما يأتي على مقاعد بدلاء الفريق، اللاعب أوتافيو.



تشكيل البرتغال

حارس المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: كانسيلو، أنطونيو سيلفا، روبن دياز، دالوت

خط الوسط: بالينها، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا

الهجوم: لياو، رونالدو، راموس



الجدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي يبحث عن التأهل، حيث يسعى المنتخب البرتغالي لحسم تأهله ليورو 2024 من خلال الفوز في مباراة الليلة.

ويحتل المنتخب البرتغال دي صدارة ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 18 نقطة، فيما يأتي المنتخب السلوفاكي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة.