وزير الخارجية السوري ينتقد اعتداءات الاحتلال ضد الفلسطينيين: "جرائم حرب"

أكد وزير الخارجية السوري "الدكتور فيصل المقداد"، أن المسؤول الأساسي عن التصعيد الخطير في المنطقة هو "إسرائيل" واستمرار احتلالها للأرض العربية وتجاهلها حقوق الشعب الفلسطيني، وجرائمها ومُمارساتها العدوانية والقمعية بحقه، حسبما أفادت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الجمعة.

وذكر المقداد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت منذ بداية هذا العام وحتى قبيل طوفان الأقصى مئات الفلسطينيين معظمهم أطفال ودمرت بيوتهم فوق رؤوسهم.

وتابع وزير الخارجية السوري: الولايات المتحدة تواصل دعم سياسة القتل الإسرائيلية وما من شعب في العالم صبر وعانى وتحمل أكثر من الشعب الفلسطيني.

وأردف: جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأتم المقداد: الدول الأوروبية والولايات المتحدة تمنع الغذاء والأدوية عن الشعب الفلسطيني والاحتلال يقوم بتدمير عشرات المشافي كما فعل النازيون في الحرب العالمية.

السعودية تدعو لوقف الهجوم على غزة ومنع تهجير الفلسطينيين

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير "فيصل بن فرحان"، اتصالًا هاتفيًا، بالممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل"، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الجمعة.

وناقش الجانبان استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار تطور الأوضاع، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لوقف العمليات العسكرية ومنع التهجير القسري لسكان غزة.

كما أكد وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال، على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، ورفع الحصار عنها، مشددًا على أهمية العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.