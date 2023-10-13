قطر تتعهد بالتزامها باتفاق تبادل الأسرى بين أمريكا وإيران

أكدت "قطر" أنها ملتزمة باتفاق في إطار صفقة تبادل الأسرى بين "أمريكا وإيران"، لإدارة ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية غير المجمدة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الجمعة.

وذكرت قطر أنها ملتزمة باتفاق التبادل بعد مؤشرات على أن واشنطن ستبطئ تنفيذ الاتفاق بسبب عملية "طوفان الأقصى".

وقال رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "دولة قطر تلتزم بأي اتفاق هي طرف فيه، ولا يتم العمل على أي خطوة بدون التشاور مع الأطراف" المعنية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع قطر لوقف حصول إيران على 6 مليارات دولار من الأموال المفرج عنها في اتفاق تبادل السجناء.

صفقة تبادل الأسرى

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تحتفظ بحق إعادة تجميد الـ 6 مليارات دولار الإيرانية التي تم الإفراج عنها في إطار صفقة لتبادل الأسرى.

وتم اتخاذ هذا القرار بعد أن زاد أعضاء الكونغرس الضغط على إدارة بايدن، لتكثيف السياسات ضد طهران بسبب دعمها لهجوم "حماس" على إسرائيل، وقال مسؤولون كبار في إدارة بايدن إنه ليس لديهم حاليا أي دليل على تورط إيران المباشر في الهجوم الأخير الذي شنته المقاومة، وطلب عدد من أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكيين بشكل مباشر من الحكومة الأمريكية وقف حصول إيران على 6 مليارات دولار، ردا على الهجوم.

هذا ونفى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق، وجود دور لطهران في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل، مذكرا بالدعم الإيراني للفلسطينيين.

وقد دخلت الحرب على غزة يومها السابع عقب عملية "طوفان الأقصى" التي شنها مقاتلو حركة "حماس" يوم السبت الماضي، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية، مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على الأهداف المدنية داخل القطاع.