مطالب من المصريين بالخارج بمعادلة الشهادات الجامعية ووجود مكتب ثقافي.. والهجرة تعد بالاستجابة

قدم المصريون بالخارج عددا من المقترحات حول تيسير المعاملات المختلفة، وخصوصا استخراج الأوراق الثبوتية وتجديد بطاقة الرقم القومي وجواز السفر.

وطالب أبناء مصر بالخارج، وجود مهمة في مدينة ساو باولو لاستخراج الأوراق الثبوتية حيث يتواجد بها العديد من المصريين، كما طالبوا بانضمام مصر لاتفاقية "لاهاى" المعنية بإلغاء شرط التصديق على الوثائق الرسمية الأجنبية، بالإضافة إلى أهمية وجود خط طيران مباشر بين القاهرة والمكسيك، كما هو الحال مع البرازيل، هذا بالإضافة إلى معادلة الشهادات الجامعية.

وتابع المصريون من المشاركين في لقاء وزيرة الهجرة ضمن مبادرة “ ساعة مع وزيرة” الحديث أهمية ربط أولادنا بجذورهم وحضارتهم ومعرفة تاريخنا المصري عبر التاريخ، ووجود مكتب ثقافي للحفاظ والترويج للثقافة المصرية، حيث أشارت وزيرة الهجرة إلى المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" ومركز شباب المصريين بالخارج، وما تتضمنه هذه المبادرات من ربط للشباب بجذورهم.

وفي ختام اللقاء، وعدت السفيرة سها جندي بمخاطبة وزارة التعليم العالي بخصوص معادلة الشهادات الجامعية ودراسة وجود مكتب ثقافي.

وقالت وزيرة الهجرة: "سعيدة بوجودي معكم ومصر تهتم بكل أبنائها في كل الأوقات ونسعى دائما لتحقيق ما ترغبون".

جاء ذلك في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، حيث عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء عبر الفيديوكونفرانس مع عدد من أبناء الجاليات المصرية في دول البرازيل والمكسيك والأرجنتين، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والسفير وائل أبو المجد سفير مصر في البرازيل، والسفير خالد شمعة سفير مصر في المكسيك، والسفير محمد كاظم سفير مصر في الأرجنتين، والسفيرة هبة سيدهم القنصل العام المصري في ريو دي جانيرو.

كما شارك في اللقاء عدد من مسئولي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، من بينهم اللواء إيهاب الحيني ممثلاً عن قطاع الأحوال المدنية، عقيد دكتور محمد شرشر مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، الأستاذ أحمد عزت رئيس الإدارة المركزية للتغطية التأمينية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، الدكتورة إلهام فتحي وزارة التربية والتعليم مدير إدارة أبناؤنا في الخارج.