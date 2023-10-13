أيوب: المروج الليبي يحتاج تكاتف الجميع للنجاح

قام عبد الفتاح الناظوري، رئيـس مجلـس ادارة نـادي المروج، بحضـور مـديـر كرة القـدم محمـد مصطفـى خلال الساعات الماضية، باستقبال الطاقـم الفنـي للفريـق الاول لكرة القـدم بقيادة أحمد أيوب، المديـر الفنـي، ومساعـده احمـد عبـدالفتـاح، ومـدرب الحـراس تامـر دسـوقـي، بالإضافة إلى محمود فهمي المعـد البدنـي، ومحـلل الاداء شـادي الجيـلانـي.

وشدد الناظـوري خـلال استقباله للجهاز الفني الجديد، عـلى العمـل بڪل جديـه مـن أجل التطويـر البدني والذهني للاعبي المروج.

وأڪد أيوب بـأن الـدوري الممتـاز لڪرة القـدم يلزمنـا الڪثيـر مـن العمـل ولاڪن مايمتلڪه المـروج مـن اسـماء جديـده بـارزة فـي عالـم الرياضـة سنڪون حاضريـن فـي مـدة زمنيـة قليلـه.

جانب من استقبال احمد أيوب

وكان أحمد أيوب، المدير الفني السابق لحرس الحدود، قد وقع مطلع هذا الشهر عقود تدريبه لنادي المروج الليبي، ليتولى القيادة الفنية للفريق خلال الموسم الجاري من مسابقة الدوري.

حيث كانت حرس الحدود آخر تجارب أحمد أيوب الفنية، ورحل عن الفريق في مايو الماضي، بعد مسيرة تدريبية وتجربة دامت لـ 26 مباراة بالدوري قبل أن يرحل في شهر مايو عقب مرور 26 جولة.

الجدير بالذكر أن مدرب حرس الحدود السابق يمالك تاريخًا كبيرًا في الكرة المصرية، حيث عمل مدربا مساعدا في إنبي والأهلي ومنتخب مصر، والأخيرة كانت ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري في الفترة من سبتمبر 2019 ولمدة عامين.