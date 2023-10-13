اقرأ غدا بالوفد.. الوفديون يواصلون حملات التأييد لرئيس الحزب
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الوفديون يواصلون حملات التأييد لرئيس الحزب".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-
عبدالسند يمامة: الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين
عبدالسند يمامة: لا توجد ضغوط على المرشحين ووسائل الإعلام محايدة
عبدالسند يمامة: برنامجي الانتخابي يهتم بالحماية المجتمعية لكل المواطنين
د. وجدي زين الدين: الفلسطينيون لن يبرحوا أرضهم وسحقا لتخاذل المجتمع الدولي
استمرار محارق النازية الإسرائيلية: 9 آلاف شهيد ومصاب و 6 آلاف قنبلة محرمة دوليا
"أبومازن" يرفض مخطط التهجير.. والملك عبدالله يحذر من تحميل الوضع على مصر
"موسكو" تحمل واشنطن ولندن مسئولية التصعيد في قطاع غزة
"أبوالغيط": التهجير القسري للفلسطينيين جريمة وفق القانون الدولي
اليوم.. غلق باب الترشح على منصب رئيس الجمهورية.. انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة 9نوفمبر المقبل