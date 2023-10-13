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الجمعة 13 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدا بالوفد.. الوفديون يواصلون حملات التأييد لرئيس الحزب

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الصفحة الأولى من جريدة الوفد

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الوفديون يواصلون حملات التأييد لرئيس الحزب".

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عبدالسند يمامة: "وسائل الإعلام والأجهزة السيادية تقف على مسافة من مرشحي الرئاسة"

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فلسطين تطالب بممر آمن لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة (شاهد)

 

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة: الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين 

عبدالسند يمامة: لا توجد ضغوط على المرشحين ووسائل الإعلام محايدة 

عبدالسند يمامة: برنامجي الانتخابي يهتم بالحماية المجتمعية لكل المواطنين

د. وجدي زين الدين: الفلسطينيون لن يبرحوا أرضهم وسحقا لتخاذل المجتمع الدولي

استمرار محارق النازية الإسرائيلية: 9 آلاف شهيد ومصاب و 6 آلاف قنبلة محرمة دوليا 

"أبومازن" يرفض مخطط التهجير.. والملك عبدالله يحذر من تحميل الوضع على مصر

"موسكو" تحمل واشنطن ولندن مسئولية التصعيد في قطاع غزة 

"أبوالغيط": التهجير القسري للفلسطينيين جريمة وفق القانون الدولي

اليوم.. غلق باب الترشح على منصب رئيس الجمهورية.. انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة 9نوفمبر المقبل 

 

الصفحة الأولى من جريدة الوفد 

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الجريدة الورقية