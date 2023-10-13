اقرأ غدا بالوفد.. الوفديون يواصلون حملات التأييد لرئيس الحزب

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الوفديون يواصلون حملات التأييد لرئيس الحزب".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة: الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين

عبدالسند يمامة: لا توجد ضغوط على المرشحين ووسائل الإعلام محايدة

عبدالسند يمامة: برنامجي الانتخابي يهتم بالحماية المجتمعية لكل المواطنين

د. وجدي زين الدين: الفلسطينيون لن يبرحوا أرضهم وسحقا لتخاذل المجتمع الدولي

استمرار محارق النازية الإسرائيلية: 9 آلاف شهيد ومصاب و 6 آلاف قنبلة محرمة دوليا

"أبومازن" يرفض مخطط التهجير.. والملك عبدالله يحذر من تحميل الوضع على مصر

"موسكو" تحمل واشنطن ولندن مسئولية التصعيد في قطاع غزة

"أبوالغيط": التهجير القسري للفلسطينيين جريمة وفق القانون الدولي

اليوم.. غلق باب الترشح على منصب رئيس الجمهورية.. انطلاق الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة 9نوفمبر المقبل