الدكتور طارق فتح الباب نقيبا لأطباء المنيا

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة ، فوز الدكتور طارق خلف فتح الباب، نقيبا للأطباء بالمحافظة.

وحصل الدكتور طارق فتح الباب علي 972 صوتا، وحصلت المشرحة امامه علي مقعد النقيب الدكتورة نادية علي 225 صوتا، وكانت الأصوات الصحيحة 1197، والأصوات الباطلة 10 صوتا، وعدد الحضور 1207 عضوا ، من اصل 7886 عضوا بالجمعية العمومية ، وذلك بنسبة 15 % بعد اكتمال النصاب القانونى.

وكانت النقابات الفرعية بالمحافظات، مساء اليوم الجمعة ، قد انتهت من عمليات فرز الأصوات في الخامسة مساءًا ، والتى شهدت إقبالًا كبيرًا خاصة بعد صلاة الجمعة ، فيما شهدت الإنتخابات تنافسًا شديدًا بين المرشحين سواء على مقعد النقيب أو المرشحين ، في ظل تأمين مكثف من الأمن.