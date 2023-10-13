إقبال المواطنين بالمنيا على التبرع بالدم للأشقاء الفلسطينين

شهدت محافظة المنيا، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 ، وجود نقاط متحركة للتبرع بالدم ، داخل مدينة المنيا ومدن المحافظة، تحت عنوان " الحملة الشعبية للتبرع بالدم " وذلك دعما للأشقاء الفلسطنيين.

وكان قد شهدت الحملة بمدينة المنيا، منذ قليل إقبالا ملحوظا منذ الساعات الأولى لبدء استقبال المتبرعين وتصدر المشهد الشباب والفتيات، وقال المهندس إبراهيم ممدوح منسق حملة التبرع بالدم بمحافظة المنيا، أن اليوم بدأ منذ الساعة 11 صباحا حتى الخامسة مساءا، وتوجد بالمحافظة نقطتين للتبرع بالدم للأشقاء الفلسطنيين، امام مبنى محافظة المنيا على كورنيش النيل، والأخرى بمركز ملوى امام مسجد العرفانى.

وأضاف: نقوم بحث المواطنين للتبرع بالدم من خلال جولات فى الشوارع الرئيسية، ومنذ انطلاق حملة التبرع بالدم للاشقاء الفلسطنيين فى الصباح هناك توافد من المواطنين من مختلف الأعمار لدرجة أن صغار السن ياتون ويعرضون التبرع بالدم، ونسعى للوصول لأكبر عدد من المواطنين للمشاركة فى التبرع بالدم لوصول المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

قال محمود نصر، منسق عام كيان سند شباب الصعيد بالمنيا، في تصريح خاص ل « الوفد» ان الكيان كان له دور فعال في تنظيم عملية دخول المواطنين المتبرعين بالدم وايضا يدعون السائرون بالطرق العامة وحثهم علي التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين للوقوف بجانبهم لكى يتعافوا، مضيفا انه اول الشباب الذي تبرع بالدم، واختتم قائلا: دمنا فداء كل مواطن عربي مسلم.

وتشهد نقاط التبرع بالدم سواء فى مدينة المنيا وملوى ، إقبالا متزايدا بعد الظهيرة من قبل المواطنيين ، خاصة أن المواطنين يقبلون على التبرع منذ اللحظة الأولى، وقال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا ، أنه تم تخصيص موقعين للحملة واستقبال المواطنين، الأول بمدينة المنيا، بكورنيش النيل ، بجوار مبنى ديوان عام المحافظة، والثاني بمدينة ملوي جنوب المنيا ، امام المسجد الكبير، وناشد وكيل الوزارة ، المواطنين التبرع بالدعم لإنقاذ مصابي الإعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

ويذكر أن الحملة ، انطلقت عقب صلاه الجمعة داخل 13 محافظة من محافظات الجمهورية شملت القاهره والجيزه والإسكندرية والبحيرة ، والغربية ، والمنوفيه والشرقيه وكفر الشيخ ، واليوم ، المنيا واسيوط ، والاقصر ، والإسماعيلية.