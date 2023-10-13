الدكتور محمد عثمان نقيبا للأطباء فى الفيوم

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الاطباء بالفيوم فوز الدكتور محمد عثمان استشارى التخدير وامين عام النقابة السابق فوزه بمنصب نقيب اطباء الفيوم بعد منافسة قوية مع الدكتور خالد الخشاب عميد كلية الطب السابق .

وكانت انتخابات نقابة الاطباء بالفيوم قد شهدت هدوء بعد انحسار المنافسة على منصب النقيب فقط وفوز الاعضاء بالتزكية .

توافدت اعداد متوسطة من الاطباء على اللجنة الاتخابية التى اقيمت فى نادى محافظة الفيوم لاختيار نقيب الاطباء بالمحافظة من المرشحين للمنصب وهم الدكتور خالد الخشاب عميد كلية طب الفيوم السابق والدكتور محمد عثمان الامين العام لنقابة اطباء الفيوم .

وخاض الانتخابات الدكتور محمد على للنقابة العامة على مستوى وجه قبلى والدكتور كرم سالم مدير مستشفى الباطنة بجامعة الفيوم للمنافسة على مستوى النقابة فوق السن .

ومن بين الاطباء الذين فازوا بمقاعد الاعضاء بالتزكية الدكتور احمد رشوان والدكتور احمد والى .

حملة التبرع بالدم

من جهه اخرى توافد أهالي الفيوم على حملة "حياة كريمة" و"التحالف الوطنى" بالتبرع بالدم لفلسطين فى ميدان المسلة وامام ستاد الفيوم .

وكانت حملة لـ مؤسسة "حياة كريمة" والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى للتبرع بالدم بمحافظة الفيوم لصالح فلسطين والمتضررين من الفلسطينيين فى غزة،فى ميدان المسلة وامام ستاد الفيوم و تواجد أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالفيوم والمتطوعين لمساعدة وتنظيم المتبرعين بالدم خلال قيامهم بالتبرع.

اكد الدكتور عماد عادل عبد العاطي المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، إن المؤسسة أطلقت المبادرة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لجمع التبرعات بالدم لصالح أهالينا بفلسطين، لافتا إلى أن الحملة تأتى فى إطار حرص مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى على دعم الشعب الفلسطينى الشقيق وتقديم المساعده والمساندة له.

وأضاف أن الحملة تم إطلاقها اليوم عقب صلاة الجمعة بمدينة الفيوم بموقعين أحدهما بميدان المسلة والآخر بجوار استاد الفيوم الرياضي بمنطقة لطف الله.

وأوضح عماد عبد العاطى إلى أن سيارات التبرع بالدم تواجدت بتلك المواقع المذكورة من بعد صلاة الجمعة وتستمر لنهاية اليوم.