نهاية حياة شاب بطلق ناري على يد شيخ البلد في المنيا

في جريمة نكراء وبشعة لقى شاب مصرعه ، يبلغ من العمر 25 عاما ، ومقيم بقرية أبو العودين ، إحدى قرى مجلس قروى صندفا بمركز ومدينة بنى مزار شمال المنيا ، اثر اطلاق اعيرة نارية عليه من نجل عمومته شيخ البلد .

وكان مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، بتلقيه إشارة من غرفة عمليات النجدة، بمقتل شاب بطلق ناري داخل قرية أبو العيدين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة برئاسة العقيد محمد علاء مأمور المركز ، و الرائد أحمد سامى رئيس مباحث المركز ، و النقيبان صلاح الضبع معاون اول و محمود ندى، معاوني رئيس المباحث ، وتبين مقتل "مصطفى محمود حسان 25 عامًا"، على يد نجل عمومته ويدعى "ناصر فؤاد شيخ البلد 50 عامًا"، بعد أن انهال عليه بالضرب وأطلق عليه أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته.

وحرر عن ذلك المحضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى العام، وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم، والسلاح المستخدم" طبنجة"، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، وبحسب التحريات الاولية التى اجرها النقيب صلاح الضبع معاون أول مباحث المركز، فإن المتهم كان على خلاف مع المجني عليه، بسبب خلافات عائلية منذ عامين، وتطور الخلاف إلى مشاجرة، قام خلالها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي الحاصل عليه برخصه، على المجني عليه، مما أدى إلى وفاته علي الفور.