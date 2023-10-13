الزمالك يقسو على العبور في دوري المحترفين لكرة اليد

استطاع الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في تحقيق فوزًا كبيرًا نظيره العبور بنتيجة 45-19.

وكانت المباراة قد شهدتها صالة محمد حسن حلمي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري المحترفين للموسم الحالي.

تفاصيل مباراة الزمالك والعبور

نجح الزمالك في التقدم خلال الشوط الأول على العبور بنتيجة 26-9، بعدما سيطر الكوماندوز على مجريات الشوك بالكامل.

بينما حسم لاعبي الفارس الأبيض الشوط الثاني والمباراة بفارق كبير للغاية، حيث انتهى اللقاء ب 45/19، لصالح الزمالك.

ومن المقرر أن يحصل لاعبي الزمالك على راحة من التدريبات، خلال الغد السبت، على أن يعود الفريق مرة أخرى للمران يوم الأحد استعدادا لمباراة الشمس المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في اطار الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

ويبحث الزمالك ولاعبيه عن المنافسة على ألقاب الموسم الجديد، خاصة وأن الفريق عانى بشدة خلال الموسم الماضي.