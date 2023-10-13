حبس المتهمين بسرقة 1.4 مليون دولار في أكتوبر

قررت التحقيق بالجيزة بحبس تشكيل عصابي سرق مليون و400 ألف دولار من داخل مصنع بأكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



وكشفت التحقيقات تمكن رجال المباحث من ضبط 5 أشخاص؛ لقيامهم بسرقة مبلغ مالي (مليون و400 ألف دولار أمريكى، مليون و900 ألف جنيه) من داخل خزينة مصنع بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بانه نظرًا لسابقة عمله بالمصنع الـمُشار إليه وعلمه بمكان تواجد الخزينة واحتوائها على مبالغ مالية فاتفق مع باقى المتهمين على ارتكاب الواقعة عن طريق التسلق وكسر نافذة مكتب الخزينة وسرقتها باستخدام "عتلة حديدية"، وتم بإرشادهم ضبط الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع مراتب في منشأة القناطر

قررت النيابة العامة بالجيزة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق التهم مصنع مراتب في الجيزة، لتحديد قينة الخسائر والتلفيات.



وكشفت التحقيقات أن أجهزة الأمن بالجيزة ورد إليها بلاغا من الأهالي باندلاع حريق داخل مصنع مراتب في منطقة منشأة القناطر.

وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء لمكان الحادث للسيطرة عليه؛ لتقليل حجم الخسائر.

وتم محاصرته وإطفائه دون إصابات.

سقوط 10 أشخاص بتهمة ارتكاب جرائم سرقات مختلفة في القاهرة



ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 10 أشخاص بينهم سيدتان لقيامهم بأعمال سرقات بمناطق متفرقة بالعاصمة.

تعود البداية عندما تم ضبط ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة 15 مايو لقيامها بمزاولتها نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة المواطنين من كبار السن المترددين على ماكينات الصرف الآلى، عن طريق الإدعاء بمساعدتهم فى سحب الأموال من الماكينات ومغافلتهم والاستيلاء على كروت الفيزا الخاصة بهم واستبدالها بأُخرى وسحب مبالغ مالية من حسابهم الشخصى عقب التحصل منهم على الرقم السرى، وضبط بحوزتها (5 فيزا كارت بأسماء أشخاص مختلفة - مبلغ مالى).

كما تم ضبط (عاطل) لقيامه باستقلال مركبة "توك توك" ومغافلة قائدها وإلقاء مسحوق الشطة على وجهة ودفعه خارج المركبة والاستيلاء عليها كرهًا عنه وضبط بحوزته مركبة "التوك توك"المستولى عليها، وأرشد عن أخرى.

ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (شخصين) لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال سرقة الدراجات النارية بأسلوب"قطع وتوصيل الأسلاك" بإستخدام سلاح أبيض ضُبط بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط 3 دراجات نارية مستولى عليها بمكان إخفائها.

وتم ضبط (عاطلَين وحارس أمن بمدرسة كائنة بدائرة قسم شرطة الخليفة) حال سيرهم بمركبة "تروسيكل".. وبحوزتهم ( 20 قطعة حديدية مُخردة- 2 أسطوانة لحام- أسطوانة غاز مُتصلة بجهاز لتقطيع الحديد) واعترفوا بسرقة القطع الحديدية باستخدام الأدوات المضبوطة حوزتهم من داخل المدرسة حراسة الثالث.

وتمكن رجال المباحث من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة (مجموعة من المشغولات الذهبية- مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية") من داخل إحدى الشقق السكنية بالقاهرة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات ومبالغ مالية من متحصلات الواقعة.

كما تم ضبط (إحدى السيدات) لقيامها بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن بأسلوبى "الطرق على الباب، المفتاح المصطنع" وارتكابها واقعتى سرقة وبيع متحصلات ذلك النشاط الإجرامي لعميلين سيئي النية "تم ضبطهما".. وتم ضبط المسروقات (جهاز "لاب توب"- 2 فيزا كارد- - 2 كاميرا- 9 مفاتيح وشفره مصعد- 10 مفاتيح شقه مختلفين)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.