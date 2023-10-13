240 كيس دم في حملة شعبية بالشرقية لصالح الجرحى الفلسطينين

شهدت مدينتي الزقازيق ومنيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، فاعليات الحملة الشعبية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني، وذلك تزامنا مع إرسال التحالف الوطني الأهلي التنموي قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية؛ لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين الفلسطينين.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن فاعليات حملة التبرع بالدم تم تنظيمها برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة صناع الحياة، حيث تواجد في الحملة فرق طبية ومجموعات من الشباب المتطوعين لتنظيم المواطنين المتبرعين بالدم، لتوفير الكميات اللازمة من الدم لإنقاذ الضحايا والجرحى، تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين.

وأشار المحافظ إلى أن حملة التبرع بالدم،شهدت اقبالاً كبيراً من المواطنين اليوم، وذلك عقب صلاة الجمعة بمحيط مسجد الفتح بمدينة الزقازيق وكذا بميدان الشهيد المنسي بمدينة منيا القمح والتي استمرت إلى الساعة 6 مساءاً،وذلك لدعم الجرحى من الأشقاء الفلسطينيين، جراء أعمال العنف الإسرائيلي على قطاع غزة.

يذكر أن أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، بالتعاون مع وزارة الصحة، قد أطلقوا اليوم حملات موسعة للتبرع بالدم تحت شعار " قطرة دماء تساوي حياة " بمختلف المحافظات المصرية من خلال سيارات متنقلة تجوب جميع المحافظات، تضامناً مع أهالينا الفلسطينيين.

وأوضحت الدكتورة نانسي جمعة عبد الحي، مدير بنك الدم الإقليمي بالشرقية، في تصريحات لها مساء اليوم للوفد، أنه تم تجميع 240 كيس دم حتى السادسة من مساء اليوم، مؤكدة أن هذا الرقم كبير جدا قياسا بما يتم الحصول عليه من المتبرعين في الشوارع من قبل، ولفتت إلى أن حملة التبرع قد تتواصل لأيام قادمة أن دعت الحاجة لذلك.